Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено

17 Ноября 2022, 22:12
Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено
17 Ноября 2022, 22:12

Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Движение поездов на участке Караганда - Акадыр восстановлено после схода вагонов, произошедшего сегодня ранним утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

«В 21:03 на перегоне Карабас участка Караганда - Акадыр Карагандинской области возобновлено движение поездов, прерванное после схода вагонов», - говорится в сообщении КТЖ.

Как ранее сообщалось, на данном перегоне в 6:15 сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. В следствии чего на участке было приостановлено движение всех поездов. Для ликвидации последствий были задействованы три восстановительных поезда станций Караганда, Жанаарка, Астана.

«Компания приносит свои извинения пассажирам за причиненные неудобства. Специальная комиссия проводит расследование произошедшего инцидента», - добавили в нацкомпании.


Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Читайте также
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Глава МЧС вручил орден «Айбын» ІІІ степени пожарному Аяну Кемпирову
Взрыв котла произошел в сельской школе в Акмолинской области
Три человека погибли в ДТП на трассе Алматы-Екатеринбург
Новости партнеров
Популярное
1 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
2 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
3 Миллионерами стали 64 казахстанских педагога
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору