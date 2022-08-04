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    • Движение по улице Розыбакиева перекроют для транспорта в Алматы

    4 Августа 2022 15:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Движение для транспорта перекроют из-за ремонта дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления городской мобильности города.

    «В связи с проведением среднего ремонта с 23:00 4 августа до 6:00 5 августа будет перекрыто движение по улице Розыбакиева от улицы Левитана до улицы Байкадамова. С 23:00 5 августа до 6:00 6 августа будет перекрыто движение по той же улице на участке от улицы Байкадамова до улицы Утепова», - сказано в сообщении управления городской мобильности Алматы.

    Указанные работы запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год.
    #Алматы #Транспорт #Дороги
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