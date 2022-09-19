Движение по улице Розыбакиева будет перекрыто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О временном ограничении движения по улице Розыбакиева предупредили в акимате Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

«В связи с проведением среднего ремонта дорог с 22:00 часов 19 сентября до 06:00 часов 20 сентября движение по улице Розыбакиева от улицы Жамбыла до улицы Толе би будет полностью перекрыто.

Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.



