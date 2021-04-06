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    Движение по Суэцкому каналу восстановлено

    6 Апреля 2021, 19:23

    КАИР. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки, все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник источник в управлении водной магистрали Египта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike. Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет», - сообщили в управлении водной магистрали Египта.

    Напомним, в конце марта крупное грузовое судно село на мель в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных торговых маршрутов в мире. Данная ситуация даже грозила усугублением кризиса в цепочке поставок товаров. Попыток снять контейнеровоз Ever Given с мели было много. 29 марта контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Египет
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