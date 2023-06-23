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    Движение по проспекту аль-Фараби временно ограничат в Алматы

    23 Июня 2023, 17:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Движение автотранспорта по проспекту аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева будет ограничено в связи с проведением среднего ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Управлении городской мобильности Алматы сообщили, что в связи с проведением среднего ремонта по проспекту аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева с 25 по 27 июня с 08:00 до 24:00 часов, а также с 22:00 часов 28 июня до 06:00 часов 29 июня и 22:00 часов 29 июня до 06:00 часов 30 июня в ночное время будет временно частично ограничено движение автотранспорта.

    «Ремонт проводится в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее», - отметили в управлении.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев объяснил, почему работы по расширению моста через реку Есентай по проспекту Аль-Фараби не ведутся в ночное время.

    Стоит отметить, что с 26 по 30 июня в Ауэзовском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Черепанова от улицы Сулейменова до улицы Пришвина.

    В городе также ограничен проезд по улице Западный Желтоксан.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт аль-Фараби Дороги
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