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    Движение по дороге «Сарыозек-Коктал» открыли для транспорта

    9 Апреля 2022, 12:18

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на дороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» Алматинским областным филиалом ТОО «Казахавтодор» 9 апреля с 10:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» с 45-68 км, для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что автодорогу «Сарыозек – Коктал» закроют из-за буровзрывных работ.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Регионы Казахстана Дороги МЧС ДЧС
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