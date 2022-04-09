Движение по дороге «Сарыозек-Коктал» открыли для транспорта

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Открыто движение на дороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» для всех видов автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Алматинского областного филиала АО «НК «КазАавтоЖол» Алматинским областным филиалом ТОО «Казахавтодор» 9 апреля с 10:00 открыто движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» с 45-68 км, для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Ранее сообщалось, что автодорогу «Сарыозек – Коктал» закроют из-за буровзрывных работ.