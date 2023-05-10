Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно на сайте акимата по ссылке.

С 22 апреля 2023 года внедрено изменение времени передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06.30 до 20.00 часов в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.



