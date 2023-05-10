Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.16 eur/kzt 486.67

    rub/kzt 5.82 cny/kzt 64.14
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Движение по автобусным полосам для автомобилистов: в Астане стартовало онлайн-голосование

    10 Мая 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно на сайте акимата по ссылке.

    С 22 апреля 2023 года внедрено изменение времени передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от ул. Пушкина до ул. Манаса с ограничением по времени. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06.30 до 20.00 часов в будние дни. В субботние, воскресные и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Транспорт
    Новости по теме
    Популярное
    1 Акимов наказали за незаконные действия при проведении госзакупок в Костанайской области
    2 Машину журналиста Виктора Сутягина поджег неизвестный в Атырау
    3 Сколько казахстанских боксеров вышло в полуфинал ЧМ-2023
    4 Более 60 участков выкупят для пробивки проспекта Абая в Алматы
    5 Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Новости партнеров