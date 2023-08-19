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    Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане

    19 Августа 2023, 15:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Участки нескольких улиц перекрыли для проезда транспорта из-за ремонта в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна улицы Арай. В связи с проведением ремонта с 19 по 21 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жауказын до уллицы Космонавтов.

    В целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улицы Д. Кунаева и проспекта Туран, а также улицы Ондирис.

    В связи с ремонтом с 19 по 20 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улицы Кунаева и проспекта Туран.

    Кроме того, с 19 августа по 7 сентября частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от Северной объездной до транспортной развязки.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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