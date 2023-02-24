Движение открыли на участках республиканских трасс в трех областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 7 участках республиканских трасс открыто движение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Открыто движение

в Акмолинской области:

«Астана-Петропавловск» км 304-341, участок город Кокшетау - граница СКО,

«Астана-Петропавловск» км 18-231, участок Астана- Щучинск,

«Екатеринбург – Алматы» км 1003-1126, участок Атбасар-Астраханка.

«Кокшетау-Атбасар» км 0-49, участок Кокшетау - Зеренда.

в СКО:

«Астана-Петропавловск» км 341-367, участок граница Акмолинской области-село Келлеровка.

«Жезказган-Петропавловск» км 795-875, участок граница районов Шал акына и Г. Мусрепова- селоПокровка.

В Актюбинской области:

«Самара-Шымкент» км 776-1154, участок город Актобе - Развилка (М-32 и А-26).



