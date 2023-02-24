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    Движение открыли на участках республиканских трасс в трех областях

    24 Февраля 2023, 19:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 7 участках республиканских трасс открыто движение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    Открыто движение

    в Акмолинской области:

    «Астана-Петропавловск» км 304-341, участок город Кокшетау - граница СКО,

    «Астана-Петропавловск» км 18-231, участок Астана- Щучинск,

    «Екатеринбург – Алматы» км 1003-1126, участок Атбасар-Астраханка.

    «Кокшетау-Атбасар» км 0-49, участок Кокшетау - Зеренда.

    в СКО:

    «Астана-Петропавловск» км 341-367, участок граница Акмолинской области-село Келлеровка.

    «Жезказган-Петропавловск» км 795-875, участок граница районов Шал акына и Г. Мусрепова- селоПокровка.

    В Актюбинской области:

    «Самара-Шымкент» км 776-1154, участок город Актобе - Развилка (М-32 и А-26).

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Актюбинская область Северо-Казахстанская область Транспорт Дороги
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