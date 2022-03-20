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    Движение ограничили на автодороге «Самара-Шымкент»

    20 Марта 2022, 22:29

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На автодороге «Самара-Шымкент» введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    «20 марта в 21:30 (по времени Нур-Султана) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» километры 776-965, участок АЗС «Экойл» - поселок Карабутак», - сообщили в пресс-службе АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    Напомним, под влиянием ложбины циклона и атмосферной фронтальной деятельности на большей части Казахстана 21 марта пройдут осадки с усилением ветра, в южной половине преимущественно в виде дождя. По РК ожидается туман, на западе юго-востоке - гололед, на севере, северо-западе и востоке – низовая метель.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Транспорт Регионы Шымкент Дороги Погода
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