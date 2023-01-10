Движение ограничили на автодорогах в 13 областях Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21:30 в 13 областях, в связи с сильными морозами, введено временное ограничение движения на 52 участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.
Движение ограничено только для для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на дорогах:
В Абайской области - на автодороге «Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области - город Семей.
- «Омск-Майкапчагай» км 910-1002, участок село Калбатау-село Кокпекты.
В Акмолинской области - «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок Астана-граница Павлодарской области.
- «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок Астана-граница Карагандинской области.
- «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау» км 16-51, участок Астана - граница Карагандинской области.
- «Екатеринбург-Алматы» км 856-1247, участок граница СКО- Астана.
- «Кокшетау-Омск» км 2-50, Кокшетау-граница СКО.
- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, участок граница Костанайской области -поселок Сурган.
- «Астана-Петропавловск» км 291-341, участок Кокшетау- граница СКО.
- «Щучинск-Зеренда» км 0-77, участок Щучинск-Зеренда.
В Актюбинской области- по всем направлениям.
В Алматинской области- «Алматы–Усть-Каменогорск» км 124-558, участок поселок Жоламан – город Ушарал.
В Атырауской области - «Актобе-Атырау-граница РФ» км 330-346, участок граница Актюбинской области -поселок Сагиз.
В Жетысуской области- «Алматы–Усть-Каменогорск» км 124-558, участок поселок Жоламан – город Ушарал.
В ЗКО -«Самара-Шымкент» км 394-526, участок поселок Жымпиты-граница Актюбинской области.
В Карагандинской области - «Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области - Темиртау.
- «Екатеринбург-Алматы» км 1492-2005, участок Караганда-граница Жамбылской области.
- «Кызылорда-Павлодар» км 762-906, участок поселок Атасу-поселок Топар.
- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-320, участок Караганда-граница Абайский области.
В Костанайской области- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 106-232, участок п. Аулиеколь-граница Акмолинской области.
- «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-386, участок граница Актюбинской области - поселок Денисовка.
В Кызылординской области- «Кызылорда-Павлодар», участок граница Улытауской области-Кызылорда.
- «Самара-Шымкент» км 1240-1343, участок граница Актюбинской области - город Аральск.
В Павлодарской области - по всем направлениям.
В Улытауской области- «Кызылорда-Павлодар» км 216-433, участок граница Кызылординской области - Жезказган.
В ВКО ограничили движение всех видов транспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км 6-166, участок село Ушановское -город Алтай.
Ограничительная мера позволит избежать внештатных ситуаций на автодорогах республиканского значения. Для того чтобы пользователи республиканских автодорог могли переждать непогоду национальным оператором подготовлено более 120 обогревательных пунктов.Дорожники продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Работа в рамках зимнего содержания, в том числе и посыпка республиканских трасс пескосоляной смесью ведется бесперебойно. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр «Казавтожола» по короткому номеру: 1403. Пользователей республиканских трасс призывают тщательно следить за изменениям погоды и специальными сообщениями о закрытии трасс в СМИ.