Движение ограничили на автодорогах в 13 областях Казахстана

10 Января 2023, 22:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21:30 в 13 областях, в связи с сильными морозами, введено временное ограничение движения на 52 участках автодорог республиканского значения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Движение ограничено только для для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями на дорогах:

В Абайской области - на автодороге «Омск-Майкапчагай» км 587-733, участок граница Павлодарской области - город Семей.

- «Омск-Майкапчагай» км 910-1002, участок село Калбатау-село Кокпекты.

В Акмолинской области - «Астана-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок Астана-граница Павлодарской области.

- «Екатеринбург-Алматы» км 1291-1353, участок Астана-граница Карагандинской области.

- «Астана-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау» км 16-51, участок Астана - граница Карагандинской области.

- «Екатеринбург-Алматы» км 856-1247, участок граница СКО- Астана.

- «Кокшетау-Омск» км 2-50, Кокшетау-граница СКО.

- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232-260, участок граница Костанайской области -поселок Сурган.

- «Астана-Петропавловск» км 291-341, участок Кокшетау- граница СКО.

- «Щучинск-Зеренда» км 0-77, участок Щучинск-Зеренда.

В Актюбинской области- по всем направлениям.

В Алматинской области- «Алматы–Усть-Каменогорск» км 124-558, участок поселок Жоламан – город Ушарал.

В Атырауской области - «Актобе-Атырау-граница РФ» км 330-346, участок граница Актюбинской области -поселок Сагиз.

В Жетысуской области- «Алматы–Усть-Каменогорск» км 124-558, участок поселок Жоламан – город Ушарал.

В ЗКО -«Самара-Шымкент» км 394-526, участок поселок Жымпиты-граница Актюбинской области.

В Карагандинской области - «Астана-Кабанбай батыра–Нура-Темиртау» км 51-266, участок граница Акмолинской области - Темиртау.

- «Екатеринбург-Алматы» км 1492-2005, участок Караганда-граница Жамбылской области.

- «Кызылорда-Павлодар» км 762-906, участок поселок Атасу-поселок Топар.

- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-320, участок Караганда-граница Абайский области.

В Костанайской области- «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 106-232, участок п. Аулиеколь-граница Акмолинской области.

- «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-386, участок граница Актюбинской области - поселок Денисовка.

В Кызылординской области- «Кызылорда-Павлодар», участок граница Улытауской области-Кызылорда.

- «Самара-Шымкент» км 1240-1343, участок граница Актюбинской области - город Аральск.

В Павлодарской области - по всем направлениям.

В Улытауской области- «Кызылорда-Павлодар» км 216-433, участок граница Кызылординской области - Жезказган.

В ВКО ограничили движение всех видов транспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км 6-166, участок село Ушановское -город Алтай.

Ограничительная мера позволит избежать внештатных ситуаций на автодорогах республиканского значения. Для того чтобы пользователи республиканских автодорог могли переждать непогоду национальным оператором подготовлено более 120 обогревательных пунктов.

Дорожники продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. Работа в рамках зимнего содержания, в том числе и посыпка республиканских трасс пескосоляной смесью ведется бесперебойно. Дополнительную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный call-центр «Казавтожола» по короткому номеру: 1403. Пользователей республиканских трасс призывают тщательно следить за изменениям погоды и специальными сообщениями о закрытии трасс в СМИ.