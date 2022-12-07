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Движение ограничено на республиканских трассах Абайской области

7 Декабря 2022, 22:26
Движение ограничено на республиканских трассах Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Ограничено движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автомобильных дорогах Абайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на оператора автодорог республиканского значения «Казавтожол».

«С 22.30 часов 7 декабря текущего 2022 года в связи с понижением температуры воздуха ниже -30 С для обеспечения безопасности участников дорожного движения введено временное ограничение движения для дизельных и пассажирских рейсовых автобусов на всех республиканских автомобильных дорогах области Абай», - говорится в сообщении.

Закрыты трассы:

- «Семей- гр.РФ»,

- «Семей-Қайнар»,

- «Омск-Майкапчагай» км 587-733 (от границы Павлодарской области до города Семей) и км 756-906 (от города Семей до села Калбатау).


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