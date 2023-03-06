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      Акмолинская область

    Движение ограничено на республиканских дорогах в четырех областях Казахстана

    6 Марта 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях, в связи с ухудшением погодных условий, введено временное ограничение движения на 15 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «Казавтожол».

    «Дороги закрыты в Актюбинской (1 участок), Акмолинской (3 участка), Северо-Казахстанской (8 участков) и Костанайской регионах (3 участка)», - говорится в сообщении.

    Дорожные службы, обеспечивающие безопасный и бесперебойный проезд транспортных средств по республиканской сети автодорог на территории вышеперечисленных регионов, переведены в усиленный режим работы. На автодорогах республиканского значения задействовано 400 единиц спецтехники и 520 дорожных рабочих, добавили в «Казавтожол».

    Ранее сообщалось, что на большей части республики 6 марта объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Актюбинская область Костанайская область Северо-Казахстанская область Дороги
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