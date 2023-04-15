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    Движение ограничено на 25 участках республиканских трасс

    15 Апреля 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за бокового ветра, снега и дождя на 25 участках республиканских трасс временно ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖола.

    По данным ведомства, автодороги закрыты в Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

    «Убедительно просим не игнорировать сообщения о закрытии республиканских трасс и не выезжать на закрытые дороги! Необходимо дождаться улучшения погодных условий. При возникновении нештатных ситуаций звонить нужно по короткому номеру 1403. Колл-центр работает круглосуточно», - говорится в сообщении компании.

    Как отметили в КазАвтоЖоле, дорожниками продолжается уборка снега и борьба с гололедом. Общая протяженность закрытых участков трасс составляет 2253 км или 9% от общей республиканской сети. На автодорогах республиканского значения задействовано 430 единиц спецтехники и 500 специалистов.

    Подробнее о закрытых участках дорог можно узнать здесь.

    Ранее департамент по ЧС города Астаны сообщил о закрытии выездов из столицы из-за погоды. В мегаполисе приостановлено движение 16 пригородных маршрутов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Дороги Погода
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