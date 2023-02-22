Движение ограничено на 11 участках республиканских дорог в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В семи областях страны, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), угрозой схода снежных лавин и переливом талых вод введено временное ограничение движения на 11 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

Ограничение действует на 1 585 км или 6,3% от общей сети автодорог республиканского значения.

Актюбинская область – 2 участка:

- «Самара-Шымкент» км. 776-965 участок г. Актобе-п.Карабутак, для грузового и общественного автотранспорта;

- «Самара-Шымкент» км. 526-702 участок гр.ЗКО-п.Маржанбулак, для грузового и общественного автотранспорта.

Алматинская область – 1 участок:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 2214-2436 участок гр.Жамбылской области- п.Междуречинск, для всех видов автотранспорта.

Восточно-Казахстанская область – 1 участок: (риск схода снежных лавин)

- «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166 участок с.Ушановское-г.Алтай, для всех видов автотранспорта.

Жамбылская область – 1 участок:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 2152-2214 участок Бурылбайтал-с.Аксуйек, для всех видов автотранспорта.

Западно-Казахстанская область – 1 участок:

- «Самара-Шымкент» км. 394-526 участок п.Жымпиты-гр. Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

Карагандинская область – 4 участка:

- «Екатеринбург-Алматы» км. 1610-1854 участок п.Аксу-Аюлы-г.Балхаш, для всех видов автотранспорта;

- «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1610 участок п.Жумабек-п.Аксу-Аюлы, для всех видов автотранспорта;

- «Кызылорда-Павлодар» км. 788-906 участок п.Топар-гр.Улытауской области, для грузового и общественного автотранспорта;

- «Караганда-Аягоз-Бугаз» км.65-217 участок п.Ботакара-г.Каркаралинск, для всех видов автотранспорта.

Улытауская область – 1 участок:

- «Кызылорда-Павлодар» км. 756-788 участок п.Атасу-гр.Карагандинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

Отмечается, что подразделения «КазАвтоЖола» работают в усиленном круглосуточном режиме.