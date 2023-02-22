Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Движение ограничено на 11 участках республиканских дорог в Казахстане

    22 Февраля 2023, 23:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В семи областях страны, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), угрозой схода снежных лавин и переливом талых вод введено временное ограничение движения на 11 участках автодорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на нацоператора «КазАвтоЖол».

    Ограничение действует на 1 585 км или 6,3% от общей сети автодорог республиканского значения.

    Актюбинская область – 2 участка:

    - «Самара-Шымкент» км. 776-965 участок г. Актобе-п.Карабутак, для грузового и общественного автотранспорта;

    - «Самара-Шымкент» км. 526-702 участок гр.ЗКО-п.Маржанбулак, для грузового и общественного автотранспорта.

    Алматинская область – 1 участок:

    - «Екатеринбург-Алматы» км. 2214-2436 участок гр.Жамбылской области- п.Междуречинск, для всех видов автотранспорта.

    Восточно-Казахстанская область – 1 участок: (риск схода снежных лавин)

    - «Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон Карагай-Рахмановские ключи» км. 6-166 участок с.Ушановское-г.Алтай, для всех видов автотранспорта.

    Жамбылская область – 1 участок:

    - «Екатеринбург-Алматы» км. 2152-2214 участок Бурылбайтал-с.Аксуйек, для всех видов автотранспорта.

    Западно-Казахстанская область – 1 участок:

    - «Самара-Шымкент» км. 394-526 участок п.Жымпиты-гр. Актюбинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

    Карагандинская область – 4 участка:

    - «Екатеринбург-Алматы» км. 1610-1854 участок п.Аксу-Аюлы-г.Балхаш, для всех видов автотранспорта;

    - «Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1610 участок п.Жумабек-п.Аксу-Аюлы, для всех видов автотранспорта;

    - «Кызылорда-Павлодар» км. 788-906 участок п.Топар-гр.Улытауской области, для грузового и общественного автотранспорта;

    - «Караганда-Аягоз-Бугаз» км.65-217 участок п.Ботакара-г.Каркаралинск, для всех видов автотранспорта.

    Улытауская область – 1 участок:

    - «Кызылорда-Павлодар» км. 756-788 участок п.Атасу-гр.Карагандинской области, для грузового и общественного автотранспорта.

    Отмечается, что подразделения «КазАвтоЖола» работают в усиленном круглосуточном режиме.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам