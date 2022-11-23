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    Движение ограничено для грузовиков и автобусов на трассе в Актюбинской области из-за погоды

    23 Ноября 2022, 19:01

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения в Telegram-канале опубликовал оперативную информацию об ограничении движения для грузового и общественного транспорта на автодороге «Самара-Шымкент» в Актюбинской области.

    «23.11.2022 года с 19:00 часов (по времени Астаны) в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на а/д республиканского значения М-32 «Самара-Шымкент» участок «Актобе - Хромтау - Карабутак - Иргиз» км. 776-1153», - говорится в публикации пресс-службы КазАвтоЖол.
    Актюбинская область Транспорт Дороги Погода
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