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Движение ограничат в столице во время марафона 23 декабря

21 Декабря 2018 14:18 252
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Движение ограничат в столице во время марафона 23 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане движение транспортных средств по маршруту забега участников зимнего марафона будет ограничено 23 декабря с 8:00 до 13:00, передает официальный сайт столичного акимата.

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В связи с проведением зимнего марафона «Astana Winter Marathon» управление административной полиции департамента полиции рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут во избежание образования заторовых ситуаций и пользоваться альтернативными участками дорог в объезд закрытого участка (ул. Байтурсынова - на участке от пр. Кошкарбаева до ул. Жургенова) и пересечений с улицами: ул. Аманжолова, ул. Сарыкол и пр. Тауелсиздик).

«Также сообщаем, что в период проведения мероприятия по пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова и ул. Калдаякова будет полностью ограничено движение грузовых автомобилей. Для удобства пассажиров общественного транспорта будут временно изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта (движение общественного транспорта будет осуществляться по ул. Нажимеденова и пр. Кошкарбаева)», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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