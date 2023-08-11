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    06:32, 11 Август 2023 | GMT +6

    Движение ограничат на одном из перекрестков в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно ограничат движение на одном из перекрестков Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, чтос 22:00 часов 11 августа до 06:00 часов 14 августа в Жетысуском районе Алматы будет перекрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Ангарская, Макатаева и Палладина.

    Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

    «Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - обратились к жителям в АлТС.


    Теги:
    Общество Алматы Дороги Транспорт для mail.ru
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