Движение ограничат на одном из перекрестков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно ограничат движение на одном из перекрестков Жетысуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, чтос 22:00 часов 11 августа до 06:00 часов 14 августа в Жетысуском районе Алматы будет перекрыто движение для автотранспорта на пересечении улиц Ангарская, Макатаева и Палладина.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента.

«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка», - обратились к жителям в АлТС.