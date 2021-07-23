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Движение ограничат на одном из перекрестков в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на выходные ограничат движение по перекрестку улиц Валиханова и Макатаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 22:00 часов 23 июля до 06:00 часов 26 июля в Медеуском районе Алматы будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Валиханова и Макатаева в западном направлении.
Временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта теплосетей, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.
«Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
Ранее сообщалось, что в Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, а также проезд по двум участкам улицы Уалиханова.
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