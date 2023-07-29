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    Движение ограничат на нескольких улицах Алматы

    29 Июля 2023, 15:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы временно ограничат движение по проспекту Абая от моста через реку Есентай до улицы Ауэзова, а также от Байтурсынова до Ауэзова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает Telegram-канал Almaty_Joly, с 23:00 часов 29 июля до 06:00 часов 31 июляпо северной стороне проспекта Абая от моста через реку Есентай до улицы Ауэзова движение будет перекрыто. Также ограничат движение транспорта от улицы Байтурсынова до улицы Ауэзова.

    Объезд будет осуществлятьсячерез улицы Сатпаева, Байтурсынова, Шевченко, Ауэзова. Сквозное движение транспорта по улицам Ауэзова, Манаса, Байтурсынова будет доступно. Проезд по съездам на пересечении с улиц Муканова, Байзакова, Биокомбинатская будет ограничен, объезд - по улицам Шевченко и Манаса.

    «Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее», - говорится в сообщении.

    Ранее акимат Алматы создал новый информационный ресурс по дорожной ситуации в городе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Дороги
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