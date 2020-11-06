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    Движение общественного транспорта  в Шымкенте ограничат

    6 Ноября 2020, 22:23

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Согласно постановлению главного государственного санитарного врача города Шымкента необходимо ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Акимату города Шымкента, акиматам районов города, управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкента, управлению энергетики и коммунального хозяйства города, управлению здравоохранения, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства вне зависимости от форм собственности необходимо ограничить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест.

    Также необходимо увеличить количество транспортных средств (автобусы, микроавтобусы) на линиях, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте.

    Необходимо обеспечить охват территории города обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, дворовые детские площадки, места скопления людей, общественный транспорт и другие общественные места, обработку проводить ежедневно до окончания карантина.

    На территории города Шымкента, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, ежедневный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров. Также следует обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных стационаров.

    Руководителям организаций, предприятий и индивидуальным предпринимателям города вне зависимости от форм собственности до завершения карантина нужно строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток, использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры.

    Также следует обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установка санитайзеров для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах, осуществляющих деятельность. Необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями. Также нужно обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий. Следует обеспечить проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, промышленных территорий, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест.

    Деятельность объектов будет возобновляться на основании акта соответствия санитарным нормам, для возможности в электронном формате с сайта «InfoKazakhstan.kz». Население, физические и юридические лица нужно проинформировать о работе сайта для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

    Постановления главного государственного санитарного врача города Шымкента от 25.09.2020 №39, от 09.10.2020 года №40, от 24.10.2020 года №41 признаны утратившими силу.

    Настоящее постановление вводится в действие с 00: 00 часов 9 ноября 2020 года.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение Транспорт Шымкент Коронавирус в РК
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