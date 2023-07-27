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    Движение на участке проспекта Туран в Астане временно закроют

    27 Июля 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения центральным отоплением жилые дома в районе Республиканской главной мечети управлением топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города ведутся работы в рамках проекта по прокладке магистральной теплотрассы от НС-14 до ТМ-47, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

    В связи с проведением строительно-монтажным работ со 2 по 20 августа будет закрыто движение по основным полосам движения проспекта Туран в обе стороны на участке от улицы Хусейн Бен Талал в сторону аэропорта.

    Движение транспортных средств будет осуществляться по второстепенным съездам.

    Кроме того, с 26 июля по 26 августа полностью перекрыто движение по второстепенной дороге вдоль улицы Хусейн Бен Талал от проспекта Мангилик Ел для проведения работ по строительству тепломагистрали 6-го ввода.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана ЖКХ Транспорт Дороги
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