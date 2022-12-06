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    Движение на трассе Караганда-Балхаш ограничено для грузовиков и автобусов на дизеле

    6 Декабря 2022, 00:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об ограничении движения для грузовиков и автобусов на дизеле сообщила пресс-служба Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы «КазАвтоЖола», с 23:00 часов в связи с понижением температуры воздуха до -32 градусов введено ограничение движения для грузовых и общественных автотранспортных средств (дизельного автотранспорта) на участке «Караганда-Балхаш» автодороги республиканского значения «Алматы-Екатеринбург».
    Карагандинская область Транспорт Дороги Погода
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