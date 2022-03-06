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    11:50, 06 Март 2022 | GMT +6

    Движение на республиканских дорогах открыли в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сняли ограничение для движения автотранспорта по дорогам республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента по чрезвычайным ситуациям, в связи со стабилизацией погодных условий на территории области и в Акмолинской области открыто движение для всех видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения «Жезказган - Петропавловск» (от границы Акмолинской области – до райцентра Сергеевки района Шал акына), «Екатеринбург-Алматы» (от границы Костанайской области до границы Акмолинской области), «Кокшетау – Рузаевка» (от села Саумалколь Айыртауского района до села Рузаевки им. Г. Мусрепова), «Кокшетау - Омск» (от границы Акмолинской области до села Чкалово). Эти участки дорог закрыли накануне вечером, 5-го марта, из-за ухудшения погодных условий.

    Сегодня в регионе ожидается повышение температуры воздуха до пяти градусов тепла. В Петропавловске утром прошел дождь со снегом, на термометре – плюс 3 градуса.


    Теги:
    Дороги Погода ДЧС Северо-Казахстанская область Транспорт Главная Общество Правоохранительные органы
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