Движение на пересечении Абая – Валиханова временно закроют в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении проспекта Абая и ул Ш.Валиханова в Астане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат.

В связи с проведением ремонтных работ с 5 июля с 21:00 по 6 июля до 9:00 будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.