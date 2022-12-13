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    Движение на нескольких участках дорог ограничили в Абайской области

    13 Декабря 2022, 17:05

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области временно ограничено автомобильное движение на нескольких участках дорог из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата региона.

    Из-за ограничения видимости и угрозы безопасности дорожного движения введено временное ограничение движения для всех видов транспорта по участкам автомобильных дорог областного значения Дмитриевка - Бородулиха - граница области участок 0-72, Семей - граница РФ - Воскресеновка - Петропавловка - Дмитриевка от 0 - 64 км.
    Казгидромет Дороги Погода Абайская область
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