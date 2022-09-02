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    Движение на 700 км автодорог откроют в этому году в Казахстане

    2 Сентября 2022, 14:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный инженер компании «КазАвтоЖол» Талгат Смагулов сообщил, что до конца года планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большей части реализуемых проектов автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед нами стоит цель до конца года обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию на большой части проектов автодорог», - сказал Талгат Смагулов.

    По данным компании, это около 700 км, из них открыто движение на 200 км автодорог.

    «Вместе с тем, уделяется особое внимание сокращению количества объездных дорог и участков, где движение осуществляется по насыпи. Настоящим на текущих проектах задействовано более 5 тыс. человек персонала и 4 тыс. единиц спецтехники», - уточнил Талгат Смагулов.

    Подрядными организациями установлены 39 грунтосмесительных и бетоносмесительных установок. По каждому вышеперечисленному объекту имеется пошаговый план мероприятий и утвержденные графики производства работ.

    Ранее сообщалось, что более 90 автодорог в Казахстане охвачено ремонтом.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Строительство Дороги
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