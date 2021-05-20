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    Движение киберволонтеров развивают полицейские в Карагандинской области

    20 Мая 2021, 23:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Молодежь Карагандинской области и стражи порядка объеденили силы в борьбе с интернет-мошенничеством. В целях предотвращения данного вида преступности планируется развитие движения киберволонтеров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент полиции Карагандинской области и Управление по вопросам молодежной политики Карагандинской области заключили меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Документ подписали и.о. начальника ДП области Абиль Абильдин и руководитель Управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов.

    Предметом настоящего меморандума является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного сотрудничества между полицейскими и молодежью, которое направлено на реализацию проектов IT-безопасности и развитие движения киберволонтеров в области.

    «В настоящее время интернет-мошенничество стало наиболее распространенным видом преступления. С начала года в нашей области зарегистрировано 903 подобных правонарушений. А в прошлом году – 428. С этим явлением необходимо бороться современными способами и методами. Поэтому нами будут рассмотрены любая помощь, идеи, предложения с вашей стороны. Надеемся сейчас наша профилактика и борьба с интернет-преступниками, с распространением наркотиков через интернет-контенты будут намного результативнее. Движение киберволонтеров - это новая форма партнерства, пример активной гражданской позиции и социальной ответственности наших жителей. Участвуя в нем, студенты вузов Караганды - будущие специалисты цифровых и компьютерных технологий - могут в полной мере применить на практике свои теоретические знания», - отметил Абиль Абильдин.

    «Подготовка киберволонтеров – процесс кропотливый. Есть талантливые ребята, которые готовы принять участие в движении. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь полицейским в борьбе с интернет-преступлениями», - сказал Биржан Алимжанов.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Борьба с преступностью Интернет Связь, ТВ, IT Безопасность МВД РК Регионы Казахстана
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