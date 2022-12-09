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    Движение из-за непогоды ограничили на трассе в Жетысуской области

    9 Декабря 2022, 21:07

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения на дороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» - «Талдыкорган-Ушарал» для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению алматинского областного филиала «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 19:30 часов 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий (снежный буран, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» - «Талдыкорган-Ушарал» (287-565 км,) для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирских автобусов», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112». При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Транспорт Дороги Жетысуская область
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