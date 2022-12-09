НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Транспорт

Движение из-за непогоды ограничили на трассе в Жетысуской области

9 Декабря 2022, 21:07
Движение из-за непогоды ограничили на трассе в Жетысуской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения на дороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» - «Талдыкорган-Ушарал» для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирских автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению алматинского областного филиала «КазАвтоЖол» и алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» с 19:30 часов 9 декабря в связи с ухудшением погодных условий (снежный буран, ограничение видимости) вводится временное ограничение движения на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» - «Талдыкорган-Ушарал» (287-565 км,) для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирских автобусов», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

ДЧС просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями, передаваемыми службой «112». При выезде в дальнюю дорогу необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.


Теги:
Новости по теме
30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
Более 2 тысяч дефектов выявили на дорогах полицейские СКО
Читайте также
Новые автомобили получила санитарная служба в Акмолинской области
Хозяев для 26 остановок ищут в Уральске
30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза
Китайские автомобили в Казахстане: стоит ли покупать?
Женщина погибла в ДТП в Актобе
44 человека эвакуировали из неисправного автобуса в Абайской области
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал

Лента новостей