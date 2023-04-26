Движение еще 10 автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пять автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«С 26 апреля по 14 мая текущего года будут проводиться дорожные работа по среднему ремонту проспекта Женис на участке от пр. Богенбай батыра до пр. Абая. В этой связи временно будут изменены схемы движения маршрутов № 7, 9, 13, 21, 23, 25, 31, 53, 64, 73», - сообщили в компании CTS.

Днем ранее сообщалось о временном изменении пяти автобусных маршрутов № 35, 36, 40, 45, 305.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.