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    Движение двух автобусов изменят в Алматы на восемь месяцев

    29 Августа 2023, 06:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 29 августа 2023 года по 30 апреля 2024 года в связи с реконструкцией привокзальной территории аэропорта мегаполиса будут временно изменены схемы движения двух маршрутов. Об этом сообщает в своем Telegram Транспортный холдинг Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Реконструкция привокзальной территории аэропорта повлияет на схемы движения маршрутов N°3 и N°92.

    Временные схемы маршрутов:

    № 92, 3 – в восточном направлении улица Майлина – к/п «Улица Огарева»;

    № 92 ,3 – в обратном направлении начало движения с к/п «Улица Огарева» (юг) – разворот перед улицей Ахметова – улица Майлина и далее по привычной схеме.

    В Алматы также приступили к ремонту последнего участка проспекта Аль-Фараби. Ранее запланированные работы по последнему участку были отложены в связи с погодными условиями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Транспорт Общество
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