Движение для транспорта закроют на одной из республиканских трасс в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В АО НК «КазАвтоЖол» предупредили о временном ограничении движения на участке объездной дороги Р-10, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В период с 18:00 15 июля по 08:00 16 июля (14 часов) автомобильное движение на участке объездной дороги Р-10 будет закрыто. Подрядной организацией будут производиться работы по устройству верхнего слоя покрытия дорожной одежды из асфальтобетонной смеси ЩМА-20.

Роль альтернативного объезда строительного участка будут выполнять автомобильная дорога через село Ы. Алтынсарина (96 разъезд), а также городской маршрут по улицам (последовательность): С. Муканов (СпецЦОН) – улица Баршын - улица Н. Тлендиева – улица Коктал – улица М. Дулатова – улица А. Герцена – улица Малахова – улица Сусамыр – 30-ая улица – улица Ондирис», - сказано в сообщении компании.