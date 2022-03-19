Движение для транспорта ограничили на одной из дорог ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Ограничение движения введено для всех видов транспорта на одной их дорог Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

«19 марта в 19:00 из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» километры 420-450, участок села Берель-Рахмановские ключи», - сказано в сообщении АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол».

Напомним, спасатели департамента чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области предупредили казахстанцев о том, что с 18 по 24 марта 2022 года сохраняется опасность схода лавин в горных районах области.



