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    Движение для транспорта ограничено на дороге в ВКО из-за схода лавины

    4 Апреля 2022, 11:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На одной из дорог Восточно-Казахстанской области ограничено движение для транспорта из-за схода лавины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    «4 апреля в 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с самопроизвольным сходом лавины введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 420-450, участок села Берель - Рахмановские ключи», - сказано в сообщении компании.

    Напомним, лавинная опасность сохраняется в горных районах ВКО.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Регионы Природа
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