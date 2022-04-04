Движение для транспорта ограничено на дороге в ВКО из-за схода лавины

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На одной из дорог Восточно-Казахстанской области ограничено движение для транспорта из-за схода лавины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

«4 апреля в 10:00 в Восточно-Казахстанской области в связи с самопроизвольным сходом лавины введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 420-450, участок села Берель - Рахмановские ключи», - сказано в сообщении компании.

Напомним, лавинная опасность сохраняется в горных районах ВКО.