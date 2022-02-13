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    Движение для грузовиков и автобусов ограничили на участке трассы Алматы-Усть-Каменогорск

    13 Февраля 2022, 08:25

    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за метели ограничено движение на участке автодороги республиканского значения Алматы-Усть-Каменогорск для грузового транспорта и автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «12 февраля с 21:15 в связи с ухудшением погодных условий (метель) ограничено движение на участке а/д республиканского значения «Алматы-Усть-Каменогорск» (778-967 км., г.Аягоз-с.Калбатау) для грузового​ автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также для автобусов», - сообщила пресс-служба ДЧС региона в Instagram.​

    ​На 22:40 по ВКО ограничение для автобусов и грузовых автомобилей:
    1) от границы Алматинской области до с.Калбатау.
    2) от Калбатау до Семей.
    3) от Таскескен до Урджар.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода МЧС
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