Движение для дизельного и общественного транспорта ограничили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за понижения температуры на участках автодорог республиканского значения ограничено движение для дизельных и общественных видов транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».