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    Движение для дизельного и общественного транспорта ограничили в Костанайской области

    9 Января 2023, 19:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за понижения температуры на участках автодорог республиканского значения ограничено движение для дизельных и общественных видов транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с понижением температуры воздуха (сильный мороз до -30 градусов) с 20:30 введено ограничение для дизельных и общественных видов транспортных средств на участках автодорог республиканского значения: А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-406 (от границы СКО до г. Тобыл); А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 234-503 (от границы Актюбинской области до г. Рудный); Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 7-232 (от г. Тобыл до границы Акмолинской области); М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 555-729 (от г. Тобыл до границы СКО)»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Погода
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