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    Движение для авто ограничено на двух участках дорог в ВКО

    31 Марта 2022, 21:54

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На двух участках дорог в Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    «31 марта в 20:00 в Восточно-Казахстанской области из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    1. «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 7-66, участок села Ушановское - поворот на Серебрянск.

    2. «Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 420-450, участок села Берель - сан. Рахмановские ключи», - сказано в сообщении компании.

    Напомним, в пяти регионах Казахстана 31 марта объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги Погода Природа
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