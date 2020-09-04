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Движение автобусов приостановят в Нур-Султане 6 сентября

4 Сентября 2020 12:34
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Движение автобусов приостановят в Нур-Султане 6 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Движение общественного транспорта приостановят в Нур-Султане 6 сентября. Это связано с проведением дезинфекционных работ, передает официальный сайт акимата.

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В воскресенье, 6 сентября, движение общественного транспорта будет приостановлено на один день. В автобусах и автопарках, как и ранее, будут проводиться дезинфекционные работы.

В субботу общественный транспорт курсирует до 23:00.

С понедельника, 7 сентября, городские и пригородные маршруты вернутся к прежнему режиму работы.

Напоминаем, вход в салон автобуса без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом.


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#Нур-Султан   #Транспорт  
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