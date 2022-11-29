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    Движение авто из-за мороза ограничивают на дорогах Абайской области и ВКО

    29 Ноября 2022, 18:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области и Восточно-Казахстанской областях ограничивают движение авто из-за мороза на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    В Абайской области и Восточно-Казахстанской областях в связи с понижением температуры воздуха ниже -30 С и угрозы безопасности дорожного движения с 19:00 часов вводится временное ограничение движения для пассажирских, рейсовых автобусов, а также для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями по всем участкам автомобильных дорог областного значения.
    Восточно-Казахстанская область Транспорт Дороги МЧС Абайская область
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