Движение 11 пригородных автобусов приостановили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице в связи с ухудшением погодных условий приостановили движение 11 пригородных автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 327. Все остальные пригородные маршруты на линии», - сообщается в Instagram CTS.

Ранее на автодорогах Западно-Казахстанской и Актюбинской областей было ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта.

