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    Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане

    10 Мая 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще шесть автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    «В связи с проведением ремонтных работ по проспекту Мангилик ел на участке Триумфальной арки, временно изменены схемы движения маршрутов № 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70», - сообщили в компании CTS.

    Кроме того, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, 30, 41.

    Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

    С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт
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