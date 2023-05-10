Движение 11 автобусных маршрутов временно изменили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще шесть автобусных маршрутов временно изменили схемы своего движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«В связи с проведением ремонтных работ по проспекту Мангилик ел на участке Триумфальной арки, временно изменены схемы движения маршрутов № 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70», - сообщили в компании CTS.

Кроме того, до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, 30, 41.

Астанчан и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.



