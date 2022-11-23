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    Двигатели кораблей могут выйти из строя из-за глобального потепления

    23 Ноября 2022, 08:29

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Глобальное потепление приведет к выходу из строя судовых двигателей, а повышение уровня мирового океана из-за таяния ледников станет причиной затопления портов по всему миру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно исследованию британской Метеорологической службы, примерно через 10-15 лет температура поверхности Персидского залива будет 36 градусов, потенциально - 38 или 40 градусов», - сказал главный эксперт по вопросам изменения климата Министерства обороны Великобритании генерал-лейтенант Ричард Нуджи в ходе своего выступления в британском парламенте.

    По его словам, повышение температуры мирового океана в результате глобального потепления может стать своего рода «тепловым одеялом» для судовых двигателей, которые охлаждаются морской водой.

    «Корабли могут столкнуться с проблемой, потому что у них не будет охладителя. Капитаны судов уже говорят мне, что двигатели выходят из строя при сегодняшней температуре поверхности моря, не говоря уже о температуре 38-40 градусов», - говорит военный эксперт.

    Исследования свидетельствуют, что в результате ускорившегося таяния западного антарктического ледяного щита и ледяного покрова Гренландии уровень мирового океана повысится на 10 метров. Это приведет к затоплению британских портов.

    «Даже Портсмут и Девонпорт не справятся с 10-метровым уровнем», - отметил генерал-лейтенант. В этих портах расположены главные военно-морские базы британского флота.

    «Повышение уровня моря и возникновение штормов, характерных для изменения климата, означает, что порты будет сложнее использовать, в конечном итоге они могут оказаться под водой», - добавил он.

    Ранее сообщалось, что рекордно высокая температура воды зафиксирована в Средиземном море. В ноябре температура воды достигла 23°C, что означает повышение на 5°C по сравнению с сезонными нормами.


    Фото: MOSAiC/Steffen Graupner

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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