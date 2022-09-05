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    Двести восемьдесят один казахстанец выздоровел от КВИ за сутки

    5 Сентября 2022, 08:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 281 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Из них:

    в городе Нур-Султане – 3,

    в городе Алматы – 33,

    в Жетысуской области – 6,

    в ЗКО – 43,

    в Карагандинской области – 86,

    в Костанайской области – 65,

    в Кызылординской области – 5,

    в Мангистауской области – 16,

    в Павлодарской области – 23,

    в Улытауской области – 1.

    Всего в стране выздоровело 1 млн 359 тыс. 538 человек от COVID-19.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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