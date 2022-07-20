Двести шестьдесят нарушений ПДД выявлено за сутки в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С целью повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, а также профилактики нарушений ПДД департаментом полиции города Нур-Султана в период с 19 июля по 18 августа проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В первый же день мероприятия в ходе патрулирования полицейскими в 05:15 часов по проспекту Кабанбай батыра задержан 23-летний водитель автомашины «BMW». При проверке документов полицейские заметили, что от него исходил резкий запах алкоголя. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». По решению суда нарушитель арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

С начала проведения ОПМ выявлено 260 нарушений ПДД, из них одно нарушение за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также зарегистрировано 104 нарушения ПДД пешеходами, из них 18 велосипедистами. Кроме того, выявлено 13 водителей, которые пользовались телефоном при управлении транспортными средствами, 10 автолюбителей нарушили правила обгона маневрирования, два водителя выехали на встречную полосу, семь проехали пешеходный переход и 11 проехали на запрещающий сигнал светофора. К административной ответственности за создание аварийной ситуации привлечены двое водителей и 70 за езду без ремня безопасности.

Посредством использования приложения «Коргау» 52 водителя уведомлены об имеющихся задолженностях по административным правонарушениям на общую сумму более 7 млн тенге. На коммунальную стоянку города водворены восемь автомашин.