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    Двести рыбаков спасли с отколовшейся льдины в штате Миннесота

    29 Ноября 2022, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Миннесоте успешно завершена масштабная операция по спасению рыбаков-любителей подводного лова, застрявших на огромной льдине, отколовшейся от берега Верхнего Красного озера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Спасти в итоге удалось всех – в общей сложности со льдины было снято порядка 200 человек.

    Так много – поскольку произошел инцидент в самом популярном у зимних рыболовов месте, где для них фактически организован специализированный курорт подледной рыбалки JR's Corner.

    В офисе местного шерифа рассказывают, что тронулся лед очень медленно и незаметно: увлеченные своим занятием рыбаки далеко не сразу обнаружили, что от берега их отделяет полоса воды шириной в несколько метров.

    О том, чтобы преодолеть это небольшое, на первый взгляд, расстояние вплавь, не могло быть и речи: вода в озере абсолютно ледяная, а его глубина в этих местах превышает 25 метров.

    В пресс-релизе, разосланном офисом шерифа округа Белтрами, уточняется, что примерно за полчаса до полудня по местному времени сразу несколько рыбаков с отколовшейся льдины позвонили в службу спасения 911.

    Уже через три часа спасатели эвакуировали со льдины всех рыбаков до единого, перекинув через полынью деревянный мосток.

    По словам местных жителей, время от времени в межсезонье подобные инциденты на озере случаются, так что рыболовы не стали паниковать, а спокойно дождались подмоги.

    «В начале сезона лед очень непредсказуем, - предупреждают в офисе шерифа. – При движении по льду следует соблюдать крайнюю осторожность и постоянно проверять толщину ледяного покрова».

    Более или менее уверенно начинать ходить по застывшему озеру рыбакам рекомендуется не раньше, чем толщина льда достигнет примерно 10 см.

    Поэтому, хотя курорт и открылся на прошлой неделе, в понедельник и вторник на лед рыбаков выпускать не будут, чтобы персонал мог убедиться в прочности ледяного покрова.


    Фото: www.bbc.com
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