Двести боевиков напали на военнослужащих в Таджикистане

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ – Один офицер погиб, еще 13 военнослужащих ранены в результате нападения преступной группировки на колонну сотрудников антитеррористического подразделения в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

По данным МВД, организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия в центре Рушанского района ГБАО перекрыли автотрассу Душанбе - Хорог и дорогу на пограничную комендатуру. Боевики «коктейлями Молотова» подожгли колонну машин антитеррористического подразделения Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. В результате нападения погиб один офицер, 13 военнослужащих получили тяжелые ранения.

«В целях обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано 8 боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки», - сообщает МВД.

В ведомстве добавили, что среди мирных жителей пострадавших нет. В настоящее время обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали свою повседневную деятельность.