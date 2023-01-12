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    Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане

    12 Января 2023, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В текущем году будут введены в эксплуатацию реабилитационные центры в городах Семей и Кентау. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется строительство 12 реабилитационных центров для ускоренной интеграции лиц с инвалидностью в общество. В текущем году будут введены в эксплуатацию реабилитационные центры в городах Семей и Кентау, которые с 1 июля примут первых получателей услуг», - сказала Тамара Дуйсенова.

    Глава Минтруда также отметила, что с 1 февраля текущего года будет реализован новый формат портала социальных услуг. На портале будет представлена более полная информация о параметрах товаров и услуг, установлены новые и более жесткие требования к поставщикам и качеству их товаров. Кроме того, лицам с инвалидностью будет предоставлена возможность направления через портал жалоб на действия поставщиков.

    «Также принимаются меры по актуализации нормативно-правовой базы. В ноябре прошлого года внесены изменения в национальный план повышения качества жизни лиц с инвалидностью, а часть изменений, требующих законодательного закрепления, включены в проект Социального кодекса. В Мажилисе Парламента РК начата работа по ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», – резюмировала Тамара Дуйсенова.

    Автор:

    Серик Сабеков

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