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    • Двенадцать наездов на людей зафиксировано на железных дорогах Казахстана с начала года

    12 Августа 2022 22:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За семь месяцев текущего года на объектах инфраструктуры АО «НК «Қазақстан темір жолы» зарегистрировано 12 наездов на людей. Из них 8 случаев завершились летальным исходом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В 10-ти случаях пострадавшие пересекали железнодорожные пути в неустановленных местах, перед приближающимся поездом. Один случай - суицид. Еще в одном случае человек слушал музыку в наушниках, находясь на железнодорожных путях.

    Машинисты поездов за период с января по июль применили 118 экстренных торможений для предотвращения трагедий на железной дороге. В том числе свыше 30 раз на станциях, 80 раз – на перегонах.

    На железнодорожных переездах за 7 месяцев 2022 года допущено 16 дорожно- транспортных происшествий. Все столкновения автомобиля с локомотивом происходят по вине водителей автотранспортных средств.

    «Скорость движения поездов достигает 120-140 км в час, длина тормозного пути - более 800 -1000 метров, поэтому мгновенно остановить поезд не в силах локомотивных бригад. Нужно помнить, что у поезда четко определенный путь, свернуть с него или объехать препятствия он не может», - отметили в компании «ҚТЖ».

    Железнодорожники на станциях, в местах массового несанкционированного перехода пути проводятся рейды совместно с сотрудниками линейного отделения транспортной полиции. Разъясняют правила безопасности жителям районов, расположенных вблизи железной дороги.


    #КТЖ #Происшествия #Транспорт
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